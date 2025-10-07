Minik Enver biyonik kol için yardım bekliyor

Denizli’de traktör kazasında kolunu kaybeden 11 yaşındaki Enver Kadir İlhan, yeniden koluna kavuşabilmek için 2 milyon liralık biyonik kol desteğine ihtiyaç duyuyor. Ailesi, Acıpayam Kaymakamlığı onayıyla yardım kampanyası başlattı.

Giriş Tarihi: 07 Ekim 2025

Denizli'de 6. sınıf öğrencisi Enver Kadir İlhan (11), geçen yıl temizlik için mahalleliye yardım etti. Terleyince üzerindeki montu çıkartarak, alanda çalışır halde bulunan traktörün arkasına asmak istedi.

Ancak bir anda traktörün miline takılan montu, minik Enver'in kolunun kopmasına neden oldu.

Yaşanan olayın ardından sol kolu ampute olan minik Enver, eski günlerine dönmek için yeni bir mücadeleye başladı.

YARDIM KAMPANYASI BAŞLATILDI

İlhan ailesinin 4 çocuğundan biri olan Enver'in yeniden koluna kavuşması için hastane hastane dolaşan aile, biyonik kol ile Enver'in yeniden koluna kavuşabileceğini öğrendi. Bunun için mücadele eden ise bu kez de maddi sıkıntıyı aşamadı. Biyonik kol için gerekli olan 2 milyon TL için destek bekleyen aile Acıpayam Kaymakamlığının izniyle yardım kampanyası başlattı. Enver Kadir'e yardım etmek isteyenler, Kaymakamlık onaylı yardım hesabı olan TR37 0006 4000 0013 2250 9142 18 numaralı hesaba bağış yapabilecekleri bildirildi.