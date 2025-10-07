Konya’da feci kaza: Kamyonet ile tır çarpıştı, 1 ölü 2 yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde kapalı kasa kamyonetin tırla çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1’i ağır 2 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

08 Ekim 2025

Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Beyşehir-Antalya kara yolunun Akçabelen Mahallesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Hayrullah Yanar yönetimindeki 07 AAR 045 plakalı kapalı kasa kamyonet, K.G. idaresindeki 68 MZET 003 plakalı tırla yağışlı havada çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kamyonet sürücüsü Hayrullah Yanar'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan tır sürücüsü K.G. ile yanında yolcu olarak bulunan K.E. ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan tır sürücüsü, buradaki ilk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlanırken, hayatını kaybeden Yanar'ın cenazesi Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.