“Güllü’nün ölümüne Adli Tıp’tan ışık tutan sonuçlar”

Şarkıcı Güllü, Yalova'da 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Adli Tıp raporunda ise 3.53 promil alkollü olduğu belirtildi. Bulgular 'Güllü'nün kazayla düştüğü' ihtimalini güçlendirdi. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem, annesinin düşüş anını görmediğini, arkasını döndüğünde sadece elbisesini görür gibi olduğunu belirtti.

Türkiye'yi sarsan olay, 26 Eylül saat 01.30 sıralarında Yalova Çınarcık'taki Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde meydana geldi.

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden şarkıcı 'Güllü' olarak bilinen Gül Tut, 6. kattaki evinde pencereden düşerek hayatını kaybetti. Güllü'nün ön otopsi raporunda 'darp' ve 'cebir' izine rastlanmadığı kaydedildi. Pencereden düşmeden önceki son anları da evindeki güvenlik kamerasına yansıyan Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada pek çok iddia detaylı olarak araştırılıyor.

'UYUŞTURUCU MADDE YOK'

Şarkıcının, alkol veya uyuşturucu madde kullanıp kullanmadığına dair Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesi Toksikoloji Şubesi tarafından yapılan incelemenin sonucu çıktı. Adli Tıp raporunda, kanda alkol (etanol, metanol), uyuşturucu-uyarıcı madde aranması ve sistematik toksikolojik analizi, göz içi sıvısında alkol (etanol, metanol) aranması, idrarda uyuşturucuuyarıcı madde aranması ve sistematik toksikolojik analizi, iç organ parçalarında ve mide muhtevasında sistematik toksikolojik analiz yapıldığı belirtildi. 3.53 promil alkollü olduğu belirlenen Güllü'nün, iç organ parçalarında ve mide muhtevasında yapılan aramada ise uyuşturucu maddeye rastlanmadı. Ailenin avukatı Rahmi Çelik, raporun kazayla düşme yaşadığını destekler nitelikte olduğunu belirtti.

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem, "Annem sıkça alkol tüketiyordu. Arkadaşım Sultan ile ayakta oynuyorduk. Annem de oynamaya başladı. Yanımdan arka cama oynayarak geçti. Sonra bir patırtı gibi ses duydum." dedi.

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem, annesinin düşüş anını görmediğini, arkasını döndüğünde sadece elbisesini görür gibi olduğunu belirtti.

3.53 promil alkol, sürücüler için belirlenen yasal sınırın 7 katından fazla. Bu seviye, solunum durması, kalp ritmi bozulması, koma ve ölüm gibi ciddi sonuçlar doğurabiliyor.