14 yıl önce ölü sanıldı: Yanlışlık gerçek oldu

2011 yılında bisikletti kişi, kamyonun altında kalıp yaşamını yitirdi. Ölen kişinin Durmuş Çıplak olduğu sanıldı. Bu olaydan 14 yıl sonra Çıplak, aynı caddede bisikletiyle kasisten geçerken dengesini kaybederek düşüp yaralandı. Kurtulamadı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 07 Ekim 2025

Paylaş





ABONE OL

Konya'nın Ilgın ilçesi Kaplıca Caddesi'nde 2011 yılında bisikletli kişi, kamyonun altında kalıp yaşamını yitirdi. Ölen kişinin Durmuş Çıplak olduğu sanıldı. Oğlu Ahmet Çıplak da yüzü tanınmayacak haldeki ceset üzerinde yaptığı teşhiste ölen kişinin babası olduğunu söyledi.

Cenaze, işlemlerin ardından aile tarafından teslim alındı.

Takvim Gazetesi

'2 AY DAYANABİLDİ'

Evde ağıtlar yakılırken Durmuş Çıplak (86) balık avından dönünce, ölen kişinin başkası olduğu ortaya çıktı. Bu olaydan 14 yıl sonra Durmuş Çıplak, aynı caddede bisikletiyle seyir halindeyken kasisten geçerken dengesini kaybederek düşüp yaralandı. Beyin kanaması geçiren adam, tedaviye alındı. Durmuş, 2 aylık yaşam savaşını kaybetti. Durmuş Çıplak'ın cenazesi, Behlülbey Mezarlığı'na getirildi. Burada kılınan namaz sonrası Durmuş Çıplak'ın cenazesi toprağa verildi.