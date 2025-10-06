TAKVİM Hukukçunuz sorularınızı yanıtlıyor! Cimrilik boşanma sebebi mi?

Takvim Hukukçusu, köşesinde okurlardan gelen soruları yanıtlamaya devam ediyor. Bugünkü yazısında, “Eşim çok cimri, boşanma sebebi sayılır mı?”, “Site aidatını ödemeyen neyle karşılaşır?” ve “Aldatma mal paylaşımını etkiler mi?” gibi sık sorulan konuları ele aldı.

06 Ekim 2025

Eşimin eli çok sıkı. Artık dayanamıyorum, ayrılmak istiyorum. Bu, boşanma sebebi midir?

Kanunumuzda özel boşanma sebepleri sınırlı olarak sayılmış, genel boşanma nedeni de "Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir" şeklinde belirtilmiştir. Yani boşanma için evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması ve ortak hayatı sürdürmelerinin beklenemeyecek olması gibi iki kriterin varlığı aranmıştır.

Yargıtay'ın yıllardır süregelen kararlarını incelersek, örneğin kumar oynamak, eşe hakaret etmek ya da dedikodusunu yapmak, kayınvalide hakkında asılsız ithamlarda bulunmak, eşini sevmediğini söylemek, dövmek, ev işlerini yapmaktan kaçınmak, eve para getirmemek, cimrilik, kişisel hijyenine dikkat etmemek, kötü kokmak, aile ile görüştürmemek, çocukların ve evin bakımını ihmal etmek gibi sebeplerin boşanma sebebi olarak değerlendirildiği görülmektedir.

AİDATA GECİKME BEDELİ EKLENİR Site aidatları zamanında ödenmezse ne olur? Kat malikleri; kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanan avansa eşit olarak, ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderler ile ortak tesislerin işletme giderlerine, kendi arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür.

Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki, vekalet ücreti ve icra masrafı da dahil olmak üzere ödemede geciktiği günler için aylık yüzde 10 hesabıyla gecikme tazminatı öder.

Yönetici icra takibi yanında, kat sahibinin mal varlığına haciz koyabilir.

ALDATMA MAL PAYLAŞIMINI ETKİLER Mİ?

Eşimin beni aldattığını öğrendim.Tüm mal varlığını almam mümkün mü?

Evlilik birliğini temelinden sarsan kusurlu eşe karşı maddi ve manevi tazminat davası açılabilir, bu eş nafaka ödemek zorunda da kalabilir.

Burada kusurlu eş aleyhine hükmedilecek tazminatın miktarı ise eşin ekonomik durumuyla, kusurunun ağırlığıyla, karşı yanın maddi ve manevi zararıyla orantılı şekilde hakimin takdirindedir.

Yine eşler boşanma davasının kesinleşmesi ile mal rejiminin tasfiyesi sürecine girerler ve birbirlerinden evlilik birliği içinde alınmış malların tabi oldukları mal rejimine göre paylaştırılmasını isteyebilirler.

Kural olarak, eşler edinilmiş mal rejimine tabi ise, edinilmiş malları eşit olarak paylaştırılır.

Fakat istisnaen de olsa zina nedeniyle boşanma davası söz konusu ise yarı yarıya olan paylaşım oranları hakimin takdiriyle kusurlu eş aleyhine değişebilir. Fakat bu istisnai bir durumdur.