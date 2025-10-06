İzmir’de vahşet: Uzaklaştırma kararı aldıran kadın eşi tarafından öldürüldü

İzmir’in Menderes ilçesinde A.G., tartıştığı eşi Serpil Güral’ı defalarca bıçaklayarak öldürdü. 2 çocuk annesi Güral’ın, 22 Eylül’de kocası hakkında 1 ay süreyle uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı. Zanlı kısa sürede polis tarafından yakalandı.

İzmir'in Menderes ilçesinde Serpil Güral (45) ile eşi A.G. (48) arasında dün akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.G., eşi Serpil Güral'ı defalarca bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan kontrolde 2 çocuk annesi Güral'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Zanlı A.G. polis tarafından kısa sürede yakalandı.

Güral'ın 22 Eylül'de kocası A.G. için 1 ay süreyle uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

Serpil Güral (Takvim Gazetesi)