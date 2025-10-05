DİYANET UMRE FİYATLARI 2025-2026: Ara tatil ve yarıyıl tatili umre turları başvuruları başladı mı, ne zaman?
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025-2026 eğitim dönemindeki ara tatil ve yarıyıl tatillerinde düzenlenecek umre programlarının detaylarını açıkladı. Öğrenci, öğretmen ve velilere özel hazırlanan turlar için başvurular e-Devlet üzerinden veya il ve ilçe müftülüklerinden yapılabiliyor.
Ara tatil ve yarıyıl tatili dönemlerinde 7 günlük ve 11 günlük programlar düzenlenecek. Ara tatilde 7 günlük umre turu için son başvuru tarihi 9 Eylül 2025 olarak belirlendi. Bu program kapsamında gidişler 8 Kasım, dönüşler ise 15 Kasım 2025'te yapılacak.
Yarıyıl tatilinde 7 günlük programın son başvuru tarihi 11 Aralık 2025. Gidişler 17-25 Ocak 2026, dönüşler ise 24 Ocak-1 Şubat 2026 tarihleri arasında olacak. 11 günlük umre programında ise gidişler 11 Aralık 2025, dönüşler 28 Ocak-1 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Oda Seçimi ve Servisli Ulaşım
Başvuru sahiplerinin oda tercihlerini konaklama türüne göre dikkatle yapmaları gerekiyor. 2, 3 ve 4 kişilik odalarla hizmet sunulacak turların tamamı servisli olarak gerçekleştirilecek.
Umre Fiyatları 2025-2026
Öğrenci, öğretmen ve veliler için farklı fiyatlandırmalar uygulanıyor. Ara tatilde 7 günlük öğrenci umre turu fiyatları şu şekilde:
4 kişilik oda: 4275 SAR
3 kişilik oda: 4475 SAR
2 kişilik oda: 4775 SAR
Aynı programın öğretmen ve veli fiyatları:
4 kişilik oda: 4500 SAR
3 kişilik oda: 4700 SAR
2 kişilik oda: 5000 SAR