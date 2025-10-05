takvim-logo

DİYANET UMRE FİYATLARI 2025-2026: Ara tatil ve yarıyıl tatili umre turları başvuruları başladı mı, ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025-2026 eğitim dönemindeki ara tatil ve yarıyıl tatillerinde düzenlenecek umre programlarının detaylarını açıkladı. Öğrenci, öğretmen ve velilere özel hazırlanan turlar için başvurular e-Devlet üzerinden veya il ve ilçe müftülüklerinden yapılabiliyor.

Ara tatil ve yarıyıl tatili dönemlerinde 7 günlük ve 11 günlük programlar düzenlenecek. Ara tatilde 7 günlük umre turu için son başvuru tarihi 9 Eylül 2025 olarak belirlendi. Bu program kapsamında gidişler 8 Kasım, dönüşler ise 15 Kasım 2025'te yapılacak.

Yarıyıl tatilinde 7 günlük programın son başvuru tarihi 11 Aralık 2025. Gidişler 17-25 Ocak 2026, dönüşler ise 24 Ocak-1 Şubat 2026 tarihleri arasında olacak. 11 günlük umre programında ise gidişler 11 Aralık 2025, dönüşler 28 Ocak-1 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Oda Seçimi ve Servisli Ulaşım

Başvuru sahiplerinin oda tercihlerini konaklama türüne göre dikkatle yapmaları gerekiyor. 2, 3 ve 4 kişilik odalarla hizmet sunulacak turların tamamı servisli olarak gerçekleştirilecek.

Umre Fiyatları 2025-2026

Öğrenci, öğretmen ve veliler için farklı fiyatlandırmalar uygulanıyor. Ara tatilde 7 günlük öğrenci umre turu fiyatları şu şekilde:

4 kişilik oda: 4275 SAR

3 kişilik oda: 4475 SAR

2 kişilik oda: 4775 SAR

Aynı programın öğretmen ve veli fiyatları:

4 kişilik oda: 4500 SAR

3 kişilik oda: 4700 SAR

2 kişilik oda: 5000 SAR

Yarıyıl tatilindeki 7 günlük öğrenci umre turu fiyatları:

4 kişilik oda: 4475 SAR

3 kişilik oda: 4675 SAR

2 kişilik oda: 4975 SAR

Öğretmen ve veliler için bu fiyatlar:

4 kişilik oda: 4775 SAR

3 kişilik oda: 4975 SAR

2 kişilik oda: 5275 SAR

11 günlük umre turları için öğrencilerin ödeyeceği ücretler:

4 kişilik oda: 4850 SAR

3 kişilik oda: 5050 SAR

2 kişilik oda: 5350 SAR

Öğretmen ve veliler için ise:

4 kişilik oda: 5175 SAR

3 kişilik oda: 5375 SAR

2 kişilik oda: 5675 SAR

Ödemeler Bankalar Üzerinden Yapılacak

Umreye gitmek isteyenler ödemelerini Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Emlak Katılım, Albaraka Türk, Ziraat Katılım, Kuveyt Türk Katılım, Vakıf Katılım ve Türkiye Finans Katılım Bankası şubelerinden yapabilecek.