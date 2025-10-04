SON DAKİKA! Mecidiyeköy'de rezidans inşaatında vinç devrildi
Son dakika haberi... Şişli Mecidiyeköy'de rezidans inşaatında bulunan yaklaşık 50 metre yükseklikteki vinç devrildi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda vinç yan taraftaki öğrenci yurduna çarptı. İçeride öğrencilerin bulunduğu yurtta maddi hasar meydana geldi.
