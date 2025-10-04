takvim-logo

SON DAKİKA! Mecidiyeköy'de rezidans inşaatında vinç devrildi

Son dakika haberi... Şişli Mecidiyeköy'de rezidans inşaatında bulunan yaklaşık 50 metre yükseklikteki vinç devrildi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda vinç yan taraftaki öğrenci yurduna çarptı. İçeride öğrencilerin bulunduğu yurtta maddi hasar meydana geldi.

Mecidiyeköy'de öğrenci yurdunun üzerine vinç devrildi. (DHA)Mecidiyeköy'de öğrenci yurdunun üzerine vinç devrildi. (DHA)


İçeride öğrencilerin bulunduğu yurtta maddi hasar meydana geldi.

Ayrıntılar geliyor...

