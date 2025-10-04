SON DAKİKA! Mecidiyeköy’de rezidans inşaatında vinç devrildi

Giriş Tarihi: 04 Ekim 2025 10:12

Son dakika haberi... Şişli Mecidiyeköy'de rezidans inşaatında bulunan yaklaşık 50 metre yükseklikteki vinç devrildi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda vinç yan taraftaki öğrenci yurduna çarptı.