Kaymakam'dan ahde vefa örneği

Kaymakam Çıral, 8 yıl önce yatılı olarak okuyup mezun olduğu okulu ziyaret edip eski günlerini yad etti.

Giriş Tarihi: 04 Ekim 2025

Kayseri'de yaşayan Hüseyin Emre Çıral, 2013'te Pınarbaşı Pazarören Anadolu Öğretmen Lisesi'ni kazandı. Yatılı olarak eğitim gördüğü okulunu 2017'de bitiren Çıral, Karabük Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. 2022'de kaymakamlık sınavını kazanan Çıral, 2024'te Osmaniye Valiliği'nde kaymakam adayı olarak göreve başladı. Ardından da geçtiğimiz günlerde, Kayseri'nin Sarız İlçesi kaymakamlığına atandı. Çıral'ın ilk işi ise şimdiki adı Pazarören Mimar Sinan Fen Lisesi olan eski okulunu ziyaret etmek oldu. Adeta geçmişe duygusal bir yolculuk yapan Çıral, ziyaretinde yemekhanede öğrencilerle birlikte sıraya girerek karavanadan yemek aldı. Öğrencilerle bir araya gelip deneyimlerini paylaşan kaymakam Çıral, "13 yaşında hayata adım attığınız yere yıllar sonra bölgeye hizmet için dönmek çok başka bir his. Anadolu kültüründe 'ekmek, tuz hakkı' derler ya, işte onun gibi" dedi.