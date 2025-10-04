1 yaşam 7 hayat

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, organ nakli için özel uçağını kullanarak Bangkok’tan Loei’ye uçtu. “Kanatlı Kalp” programı kapsamında, 19 yaşında hayatını kaybeden bir gencin organları 7 hastaya umut oldu.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 04 Ekim 2025

Paylaş





ABONE OL

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, "Kanatlı Kalp" adı verilen nakil programı kapsamında organ taşımak üzere özel uçağını kullanarak Başkent Bangkok'tan Loei eyaletine uçtu. Anutin, 19 yaşında hayatını kaybeden bir gencin bağışlanan organlarının nakil bekleyen hastalara ulaştırılması amacıyla gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde hayatını kaybeden gencin ailesiyle hastanede bir araya geldi. Operasyon kapsamında nakledilen iki kornea, kalp, karaciğer, pankreas, böbrek organlarının 7 hastaya umut olacağı belirtildi.



KANATLI KALP UÇUYOR

Anutin Charnvirakul, 2014'te kurulan "Kanatlı Kalp" programında 10 yılı aşkın süredir organ nakli uçuşlarında görev aldı. Anutin, son 10 yılda 80'den fazla uçuş yaptı ve 200'den fazla hastanın organ nakli operasyonuna destek oldu.