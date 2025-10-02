takvim-logo

Esenyurt'ta deprem paniği: Pencereye çıkan kadın çığlık attı

Marmara Denizi’nde Tekirdağ açıklarında meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem, İstanbul ve çevre illerde paniğe yol açtı. İstanbul’un birçok ilçesinde vatandaşlar sokaklara çıkarken, Esenyurt’ta bir kadın pencereye çıkarak çığlık attı.

Marmara Denizi'nde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD depremin saat 14.55'te Tekirdağ Marmaraereğlisi'nde gerçekleştiğini 6,71 kilometre derinlikte kaydedildiğini bildirdi.

Esenyurt'ta depremde yaşananlar kamerada

Deprem sonrası vatandaşlar panikle sokağa çıktı (Fotoğraf: AA)Deprem sonrası vatandaşlar panikle sokağa çıktı (Fotoğraf: AA)

DEPREM SONRASI PANİK
Başta İstanbul olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Kısa süreli panik yaratan deprem, özellikle İstanbul'un birçok ilçesinde vatandaşları sokaklara döktü.

PENCEREYE ÇIKIP ÇIĞLIK ATTI
Esenyurt'ta kaydedilen görüntülerde, paniğe kapılan bir kadını cama çıkarak çığlık attı.

İstanbul Esenyurt'ta bir kadın deprem sonrası panikle pencereye çıktı (iHA)İstanbul Esenyurt'ta bir kadın deprem sonrası panikle pencereye çıktı (iHA)

