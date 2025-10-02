Esenyurt’ta deprem paniği: Pencereye çıkan kadın çığlık attı

Giriş Tarihi: 02 Ekim 2025 16:18

DEPREM SONRASI PANİK Başta İstanbul olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Kısa süreli panik yaratan deprem , özellikle İstanbul'un birçok ilçesinde vatandaşları sokaklara döktü.

PENCEREYE ÇIKIP ÇIĞLIK ATTI

Esenyurt'ta kaydedilen görüntülerde, paniğe kapılan bir kadını cama çıkarak çığlık attı.

İstanbul Esenyurt'ta bir kadın deprem sonrası panikle pencereye çıktı (iHA)

