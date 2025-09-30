Temizlemek için girdikleri su kuyusunda facia: 4 kişi hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 30 Eylül 2025 20:40

Edinilen bilgilere göre, Petekkaya Mahallesi Beybağı Küme Evleri mevkisinde kimlikleri henüz belirlenemeyen 4 kişi, temizlemek için girdikleri su kuyusundan uzun süre çıkmadı.

112 Acil Çağrı merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.