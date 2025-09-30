takvim-logo

Temizlemek için girdikleri su kuyusunda facia: 4 kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde temizlemek için girdikleri su kuyusunda zehirlenen 4 kişi hayatını kaybetti. Su tahliyesi için kullandıkları motordan sızan gazdan zehirlendikleri değerlendirilen kişilerin kuyudan çıkarılması için ekiplerin çalışması sürüyor.

Edinilen bilgilere göre, Petekkaya Mahallesi Beybağı Küme Evleri mevkisinde kimlikleri henüz belirlenemeyen 4 kişi, temizlemek için girdikleri su kuyusundan uzun süre çıkmadı.

112 Acil Çağrı merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Su kuyusuna inen 4 kişi gazdan etkilenerek hayatını kaybetti. (İHA)Su kuyusuna inen 4 kişi gazdan etkilenerek hayatını kaybetti. (İHA)

Merdiven ve halat yardımıyla kuyuya giren ekipler, 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Su tahliyesi için kullandıkları motordan sızan gazdan zehirlendikleri değerlendirilen kişilerin kuyudan çıkarılması için ekiplerin çalışması sürüyor.

