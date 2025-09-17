Liselerde şiddet alarmı: İstanbul’da darp, İzmir’de faciadan dönüldü

Türkiye’de akran zorbalığı yeniden gündemde. İstanbul Maltepe’de 9. sınıf öğrencisi kız çocuğu okul arkadaşları tarafından darp edilirken, İzmir Buca’da ise 15 yaşındaki öğrenci S.K. sınıf arkadaşı tarafından itilerek 8 metre yükseklikten düştü. Her iki olayda da aileler okul yönetimine tepki gösterip şikâyetçi oldu.

Türkiye'de son dönemde sıkça gündeme gelen akran zorbalığı vakalarına bir yenisi eklendi. İstanbul Maltepe'de bir lisede 9. sınıf öğrencisi kız çocuğu, başka sınıftan öğrencilerin saldırısına uğradı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Darp raporu alan aile, saldırıyı gerçekleştiren öğrenciler hakkında şikâyetçi oldu. Baba, "Kızım ölebilirdi, adalet istiyoruz" sözleriyle yaşanan şiddete tepki gösterdi.

BAZEN ASYA'YI BENİM DE DÖVESİM GELİYOR"

Olay sonrası aile ile görüşen rehber öğretmenin söylediği iddia edilen sözler ise infial yarattı. Ailenin iddiasına göre, rehber öğretmen "Bazen Asya'yı benim de dövesim geliyor" ifadesini kullandı.

Aile, okul yönetimi ve rehber öğretmenden de şikâyetçi oldu. Baba, kızının bir rehabilitasyon merkezine devam ettiğini, özellikle kafasına darbe almaması gerektiğini okul yönetimine daha önce ilettiklerini belirtti.

AKRAN ZORBALIĞININ DİĞER ADRESİ İZMİR OLDU

İzmir Buca'da yaşanan bir başka olayda ise 9. sınıf öğrencisi S.K., okul arkadaşı S.E.S. ile şakalaşırken iddiaya göre ayaklarından itildi. 8 metre yükseklikten betona çakılan ve ölümden dönen genç yaşadıklarını anlattı.

11 Eylül Perşembe günü Buca Atatürk Spor Lisesi'nde meydana gelen olayda 9. sınıf öğrencisi S.K. (15), sınıf arkadaşı S.E.S. ile şakalaşırken iddiaya göre ayaklarından itilerek pencere önündeki gaz beton üzerine düştü.

Burada dengede durmaya çalışan S.K., içeriye girmeye çalışırken bastığı betonun çökmesiyle yaklaşık 8 metre yükseklikten bahçedeki masanın üzerine çakıldı.

Olayı gören öğrenciler sağlık ekiplerine haber verirken yaralanan öğrenci ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yüksekten düşen S.K.'nin kolunda parçalı kırık tespit edildi. Ameliyata alınan öğrenci tedavisinin ardından taburcu edildi.

"ŞAKA OLSUN DİYE BENİ AYAKLARIMDAN İTTİ"

Yaşadığı korku dolu anları anlatan lise öğrencisi, arkadaşı S.E.S.'nin kendisinden özür bile dilemediğini ifade etti. S.K., "Kız arkadaşımın yanına gitmiştim, pencerenin kenarında oturuyordum. Arkadaşım şaka olsun diye beni ayaklarımdan itti, çatı gibi bir yere düştüm. Pencereyi kapattı, aç deyince açmadı. Diğer camdan içeri girmeye çalışırken bastığım gaz beton kırıldı ve aşağı düştüm. Masanın üzerine düştüm, bank ya da betonun üzerine düşseydim daha kötü şeyler olabilirdi. O arkadaşım yanıma gelmedi, sonra sosyal medyadan bana yazdı, 'Şikayetçi olma' dedi ama biz şikayetçi olacağız, özür de dilemedi" dedi.

Yeğeni S.K.'nin ölümden döndüğünü anlatan Zehra Külcüler, olay sonrası karşı taraftan kimsenin kendilerini aramadığını da belirtti. Külcüler, "Ben Sami'nin halası oluyorum. Babasını okul aramış. Babası direkt beni aradı. Hızlıca okula gittim. Baktım beni jandarma bekliyor. Şaşırdım zaten, ne dedi. Müdür demiş ki, 'Ufak bir kaza.' Sonra geldim baktım ambulansla iniyor. Seyfi Demirsoy Hastanesine gittik. Kolunda parçalı bir kırık olduğunu öğrendik. Kemik dağılması olmuş. Ondan ameliyat olduk. Bu süreçte o çocuğun ailesinden hiçbir kimse gelmedi bize. O günden beri de bizi hiç aramadılar. Daha sonra şikayetçi olacağımı duyunca aradılar. Arayınca ben de 'Mahkemede görüşürüz' dedim. Şu an benim yeğenim ölmüş de olabilirdi. Biz şikâyetçi olduk. Sonra abim çocuk cezaevine girmesin diye geri aldı. Ama biz bu kadar büyük bir ameliyat geçireceğini bilmiyorduk çocuğun. Hadi dedim de ifademizi geriye arayacağız. Ama karşı taraf yani bizi aramadı, etmediği için biz şikâyetçi olacağız." ifadelerini kullandı.

AVUKATIMLA GÖRÜŞTÜM, GEREKEN YAPILACAK

Olayın ardından hem okul yönetimini hem de öğrenciyi sorumlu tutan Külcüler, "Zaten avukatımdan da görüştüm. Gereken yapılacak. Hem okuldan, okulda neden bir güvenlik neredeydi? Ondan sonra demir neden yoktu, koruma demirden? File neden yoktu? Bunlar okulda olması gereken şeyler. Hani kavga kavga değil bu. Çocuk otururken arkadaşı ayağından tutup atıyor. Şaka da olamaz bu. Demek ki arkadaşının Sami'ye karşı bir kastı varmış. Yakın arkadaşlar. Bunu yapan yarın bir gün başka bir çocuğa da yapar." dedi.

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatılırken, S.K.'yi ittiği öne sürülen sınıf arkadaşı S.E.S.'nin ifadesi alınmak üzere karakola götürüldüğü öğrenildi.