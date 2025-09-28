Otomobil ikiye bölündü! Manisa’da feci kaza: 1’i çocuk 5 ölü, 6 yaralı

Giriş Tarihi: 29 Eylül 2025 00:59

Manisa'da feci kaza: 5 ölü, 6 yaralı. (İHA)

dinilen bilgilere göre, Salihli'den İzmir istikametine gitmekte olan ve sürücüsü tespit edilemeyen 35 BLC 88 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, karşı yönden gelen Mert Gülderen(41) yönetimindeki 45 AVV 432 plakalı pikapla çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, ikiye bölünen otomobilde bulunan 1'i çocuk 5 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.