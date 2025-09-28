takvim-logo

Hatay'da kontrolden çıkan otomobil yayalara çarptı: 3 ölü 3 yaralı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir otomobil kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen yayalara çarparak devrildi. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralandı. Kazanın görüntüleri ortaya çıkarken 3 kişinin kimlikleri belli oldu.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilin kaldırımdaki yayalara çarptığı kazada yaşamını yitiren 3 kişinin İbrahim Halil Çolak, Ali Dönmez ve Ahmet Altunparmak olduğu belirlendi. Yaralanan 3 kişinin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Hatay'da kontrolden çıkan otomobil yayalara çarptı. (İHA)Hatay'da kontrolden çıkan otomobil yayalara çarptı. (İHA)

Kaza, gece saatlerinde İskenderun ilçesi Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. Neslişah Kenar'ın kullandığı 38 RS 013 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırımda yürüyen 4 yayaya çarpıp takla attı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde 3 yayanın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan yayalardan Mahmut Mavi ile otomobil sürücüsü Kenar ve yanındaki B.Y., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

3 kişi öldü! 3 kişi yaralandı! Dehşet verici kaza kamerada!

Mavi ile otomobildeki Kenar ve B.Y., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazada ölenlerin cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı.

Hatay'da kontrolden çıkan otomobil yayalara çarptı. (İHA)Hatay'da kontrolden çıkan otomobil yayalara çarptı. (İHA)

Kazada ölen 3 yayanın kimlikleri belli oldu. Ölen kişilerin İbrahim Halil Çolak, Ali Dönmez ve Ahmet Altunparmak olduğu tespit edildi.

Hatay'da kontrolden çıkan otomobil yayalara çarptı. (İHA)Hatay'da kontrolden çıkan otomobil yayalara çarptı. (İHA)

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilin kaldırımda yürüyen İbrahim Halil Çolak, Ali Dönmez, Ahmet Altunparmak ve Mahmut Mavi'ye çarptığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Hatay'da kontrolden çıkan otomobil yayalara çarptı. (İHA)Hatay'da kontrolden çıkan otomobil yayalara çarptı. (İHA)

Görüntülerde, yayaların çarpmayla birlikte yola savrulduğu ve otomobilin takla attığı yer aldı.

Hatay'da kontrolden çıkan otomobil yayalara çarptı. (İHA)Hatay'da kontrolden çıkan otomobil yayalara çarptı. (İHA)

Çolak, Dönmez, Altunparmak ve Mavi'nin TIR şoförü oldukları, nakliye için kente geldikleri belirtildi.

