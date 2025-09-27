takvim-logo

İstanbul Bahçelievler’de oto tamirhanesinde patlama! 2 araç kullanılamaz hale geldi

İstanbul Bahçelievler’de 5 katlı binanın zemin katında bulunan oto tamirhanesinde yangın çıktı. Yangın sırasında iddiaya göre, kaynak makinesinde meydana gelen patlama nedeniyle polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, 2 araç ise kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Soğanlı Mahallesi Hüdavendigar Caddesi'nde bulunan bir oto tamirhanesinde çıktı.

Bahçelievler'de bir oto tamirhanesinde patlama meydana geldi

İddiaya göre, 5 katlı binanın zemin katında bulunan oto tamirhanesinde yükselen alevleri gören çevre sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

PATLAMANIN ARDINDAN BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Polis ekipleri yangın sırasında kaynak makinesinde meydana gelen patlama nedeniyle çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri ise, oto tamirhanesinin bulunduğu binayı tahliye ederek yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangın, tamamen söndürüldü. Yanan 2 araç kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

