Ankara’da dehşet: Yol verme tartışması silahlı kavgaya dönüştü

Giriş Tarihi: 27 Eylül 2025 16:02

GÖZALTINA ALINDI

Çankaya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine olay yerine gittiklerinde sürücüler Ö.B. ile S.A. arasında 'park yeri' nedeniyle tartışma çıktığını, tartışmanın büyümesi üzerine birbirlerini darbettiklerini belirledi. Ayrıca Ö.B.'nin kavga sırasında üzerinde bulunan ruhsatlı tabancayı çıkarıp havaya ateş ettiğinin tespit edildiği öne sürüldü. Silahla diğer sürücüyü tehdit de eden Ö.B. gözaltına alındı. Ö.B.'nin ehliyetine ve silahına el konuldu, idari para cezası uygulandı. Sürücü hakkında adli işlem de başlatıldığı belirtildi.



