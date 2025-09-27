Ankara'da dehşet: Yol verme tartışması silahlı kavgaya dönüştü
Ankara'da iki sürücü arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Sürücülerden B.Ö.'ye adli işlem başlatıldı.
Ankara'nın Çankaya ilçesi Emek Mahallesi'nde iddiaya göre, otomobiliyle otoparktan çıkmaya çalışan sürücü, çıkışını kapattığını ileri sürdüğü otomobilin sürücüsüne tepki gösterdi.
İki sürücü arasında tartışma çıktı.
TABANCA ÇIKARDI
Otopark çıkışını engellediği öne sürülen sürücü araçtan sopayla inerken, diğeri de üzerindeki tabancayı çıkardı.
GÖZALTINA ALINDI
Çankaya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine olay yerine gittiklerinde sürücüler Ö.B. ile S.A. arasında 'park yeri' nedeniyle tartışma çıktığını, tartışmanın büyümesi üzerine birbirlerini darbettiklerini belirledi. Ayrıca Ö.B.'nin kavga sırasında üzerinde bulunan ruhsatlı tabancayı çıkarıp havaya ateş ettiğinin tespit edildiği öne sürüldü. Silahla diğer sürücüyü tehdit de eden Ö.B. gözaltına alındı. Ö.B.'nin ehliyetine ve silahına el konuldu, idari para cezası uygulandı. Sürücü hakkında adli işlem de başlatıldığı belirtildi.