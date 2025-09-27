takvim-logo

Ankara'da dehşet: Yol verme tartışması silahlı kavgaya dönüştü

Ankara'da iki sürücü arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Sürücülerden B.Ö.'ye adli işlem başlatıldı.

Ankara'nın Çankaya ilçesi Emek Mahallesi'nde iddiaya göre, otomobiliyle otoparktan çıkmaya çalışan sürücü, çıkışını kapattığını ileri sürdüğü otomobilin sürücüsüne tepki gösterdi.

İki sürücü arasında tartışma çıktı.

Sürücülerden biri tabanca çıkardı. Fotoğraf (DHA)Sürücülerden biri tabanca çıkardı. Fotoğraf (DHA)


TABANCA ÇIKARDI

Otopark çıkışını engellediği öne sürülen sürücü araçtan sopayla inerken, diğeri de üzerindeki tabancayı çıkardı.

Sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.Sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.


GÖZALTINA ALINDI

Çankaya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine olay yerine gittiklerinde sürücüler Ö.B. ile S.A. arasında 'park yeri' nedeniyle tartışma çıktığını, tartışmanın büyümesi üzerine birbirlerini darbettiklerini belirledi. Ayrıca Ö.B.'nin kavga sırasında üzerinde bulunan ruhsatlı tabancayı çıkarıp havaya ateş ettiğinin tespit edildiği öne sürüldü. Silahla diğer sürücüyü tehdit de eden Ö.B. gözaltına alındı. Ö.B.'nin ehliyetine ve silahına el konuldu, idari para cezası uygulandı. Sürücü hakkında adli işlem de başlatıldığı belirtildi.

