Koruyucu aileden özel çocuklara sevgi dolu sözler: "Kimse korkmasın evin içinde çok güzeller onlar."

Sağlık sorunları olan Kenan Caner’e koruyucu aile olan Selci çifti, “Özel çocuklardan kimse korkmasın, evin içinde çok güzeller onlar. Onlar bir melek. Şu an iki tane melek evimde. Onlar bizim büyük şansımız” diye konuştu.

Giriş Tarihi: 25 Eylül 2025

Ankara'da 20 yıllık evli Aysu ve Harun Raşit Selci çifti, 3 aylıkken koruyucu aile olup, 1 ay sonra serebral palsi, mikrosefali, epilepsi ve görme kaybı rahatsızlıkları olduğu ortaya çıkan Kenan Caner'e (4) hayatlarını adadı. Selci çifti, 2024'te bu kez kız çocuğuna koruyucu aile olmaya karar verdi ve 4 yaşındaki Irmak da aileye katıldı. Anne Aysu Selci, 4 yıldır koruyucu aile olduklarını söyleyerek, "Çocuğumuz olmadığı için, koruyucu ailesi olmaya karar verdik. Yuva sahibi yapalım bir meleği istedik. Tanışacağımız günün gecesinde hiç uyuyamadık. Oğlumu ilk aldığımda kucağıma, tarifi yok onun. Ben onun kokusunu çok seviyorum. 4 aylıkken doktora götürdüğümüzde, sağlık ocağında öğrendik. 'Hastaneye götürün problemleri var' dediler. Orada hastalıkları ortaya çıktı. Biz tekrardan bırakmak istemedik onu. Benim oğlum çok başka bir çocuktur. Çok masumdur. Ben onu her şekilde seviyorum. Şu an tedavisi çok güzel gidiyor, nöbetlerimiz azaldı. Doktorumuz her şeyiyle ilgileniyor. Medikal malzemeler aldık. Ben çok araştırdım bu hastalıkları. Ayakta durma cihazı aldık oğlum için. O benim her şeyim. O benim gözüm, kalbim" ifadesini kullandı.

BİR DE KIZLARI OLDU

Anne Selci, oğlunun ardından bir de kız çocuğa koruyucu aile olduklarını anlatarak, "Eşim ile bir gün otururken, 'Hayatım sofraya bir tabak daha koyalım mı?' dedim. Eşim sağ olsun bu konuda benim çok büyük destekçim, en büyük şansım. Tekrar başvuru yaptık. Başvurumuz çok güzel geçti. Sonra 2 ay sonra kızımız Irmak ile tanıştım. Kızım da büyük şansım benim. Onlar bizim büyük şansımız" diyerek mutluluğunu paylaştı.

BAŞVURU KRİTERLERİ

T.C. vatandaşı olup sürekli olarak Türkiye'de ikamet eden, 25-65 yaş aralığında bulunan, en az ilkokul mezunu, düzenli geliri bulunan, evli/bekâr veya çocuklu/çocuksuz herkes (çocuğun biyolojik anne-babası ya da vasisi dışındaki kişiler) koruyucu aile olabilir. Koruyucu aile olmak isteyenler, ikamet ettiği ilde bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne e-devlet üzerinden başvurabilir. Eşlerin birlikte başvurmaları gerekmektedir.

