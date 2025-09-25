Çin’in “Altın Hafta” tatili Kapadokya’yı canlandırdı

1-7 Ekim’deki Çin resmi tatili nedeniyle Kapadokya ve İstanbul’da turizm hareketliliği artarken, TÜROFED Genel Sekreteri Yakup Dinler Çinli turistleri özlediklerini belirtti.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıldönümü dolayısıyla 1 Ekim'de başlayacak "Altın Hafta" resmi tatili, Kapadokya'da turizm hareketliliğini artırdı. TÜROFED Genel Sekreteri Yakup Dinler, "Çin'in 1-7 Ekim arasındaki 'altın hafta' olarak nitelendirdikleri tatilleri var. Çinli turistler Kapadokya ve kültür turizminin diğer noktası İstanbul'da çok ciddi yoğunluk sağlayacaktır. Biz Çinli dostlarımızı özledik" dedi.

