Çin’in “Altın Hafta” tatili Kapadokya’yı canlandırdı

1-7 Ekim’deki Çin resmi tatili nedeniyle Kapadokya ve İstanbul’da turizm hareketliliği artarken, TÜROFED Genel Sekreteri Yakup Dinler Çinli turistleri özlediklerini belirtti.

Çin'in Altın Hafta tatili Kapadokya'yı canlandırdı

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıldönümü dolayısıyla 1 Ekim'de başlayacak "Altın Hafta" resmi tatili, Kapadokya'da turizm hareketliliğini artırdı. TÜROFED Genel Sekreteri Yakup Dinler, "Çin'in 1-7 Ekim arasındaki 'altın hafta' olarak nitelendirdikleri tatilleri var. Çinli turistler Kapadokya ve kültür turizminin diğer noktası İstanbul'da çok ciddi yoğunluk sağlayacaktır. Biz Çinli dostlarımızı özledik" dedi.

