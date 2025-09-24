Kimlik hatası nedeniyle emekli olamamıştı! Ersin Akbaş 1992’deki Bağ-Kur kaydını bularak davasını yeniden açtı

Antalya’da Ersin Akbaş, doğumundan itibaren kimlik hataları nedeniyle emeklilik hakkına ulaşamadı. 1992’deki Bağ-Kur kaydını bularak davasını yeniden açtı.

Giriş Tarihi: 24 Eylül 2025

Antalya'da yaşayan Ersin Akbaş (59), doğumunda adı ve cinsiyetinin yanlış yazdırılmasıyla başlayan hatalar zinciriyle yaşamı boyunca Ergün, Ersun, Ergin, Ersün ve son olarak mevcut kimliğindeki Ersin Akbaş ismiyle yaşamını sürdürdü.

Emekli olmak isteyen Akbaş, dava açtı. Ancak kayıtlara ulaşılamadığı için davası reddedildi. Talihsiz adam, 1992 yılındaki Bağ- Kur kaydını buldu. Dava kayıtlı olan belgenin mahkemeye sunulmasıyla yeniden açıldı. Ersin Akbaş, "Hedefim 15 yıl geciken emekliliğime kavuşmak" dedi.

