Filistin bayrağındaki renkler neyi temsil ediyor? Filistin bayrağının anlamı…

Filistin bayrağı, Ortadoğu’nun en dikkat çekici sembollerinden biri olarak hem tarihi hem de kültürel anlamlar taşıyor. Renkleriyle köklü bir geçmişi yansıtan bayrak, aynı zamanda Filistin halkının kimliğini, mücadelesini ve birliğini ifade eder. Peki Filistin bayrağındaki renklerin anlamı nedir?

Ortadoğu'nun siyasi atmosferinde güçlü bir simge haline gelen Filistin bayrağı, sadece bir ulusal sembol değil, aynı zamanda özgürlük ve direnişin de ifadesi olarak kabul ediliyor. İşte bayrağın üzerindeki renklerin ve sembollerin anlamı…

FİLİSTİN BAYRAĞININ TARİHİ

Filistin bayrağı, Filistin halkının kimliğini ve devletini temsil eden en önemli sembollerden biridir. Bayrağın kökeni, 1916'da Osmanlı İmparatorluğu'na karşı Şerif Hüseyin'in öncülüğünde başlayan Arap isyanına kadar uzanır. O dönem Arap dünyasının bağımsızlık arzusunu simgeleyen bu tasarım, 1964 yılında Filistin Kurtuluş Örgütü tarafından Filistin halkının resmi bayrağı olarak ilan edilmiştir. 15 Kasım 1988'de ise bağımsız Filistin Devleti'nin bayrağı olarak kabul edildi.

RENKLERİN ANLAMI

Bayrak yatay şekilde sıralanan siyah, beyaz ve yeşil üç şeritten oluşur.

Bu şeritlerin sol tarafında ise bayrağın ortasına doğru uzanan kırmızı bir üçgen yer alır.

Filistin bayrağındaki renkler, Arap dünyasında kullanılan Pan-Arap renkleri arasında yer almakta ve Ürdün, Sudan ile Batı Sahra'nın bayraklarıyla büyük benzerlik göstermektedir.

Siyah: Geçmişte yaşanan acıları ve verilen mücadeleyi ifade eder.

Beyaz: Barışa ve geleceğe dair umutları temsil eder.

Yeşil: Filistin topraklarının verimliliğini ve doğanın bereketini sembolize eder.

Kırmızı üçgen: Filistin halkının bağımsızlık mücadelesindeki kararlılığını ve özgürlük arzusunu simgeler.