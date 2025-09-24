Filistin bayrağındaki renkler neyi temsil ediyor? Filistin bayrağının anlamı…

Filistin bayrağı, Ortadoğu’nun en dikkat çekici sembollerinden biri olarak hem tarihi hem de kültürel anlamlar taşıyor. Renkleriyle köklü bir geçmişi yansıtan bayrak, aynı zamanda Filistin halkının kimliğini, mücadelesini ve birliğini ifade eder. Peki Filistin bayrağındaki renklerin anlamı nedir?

Giriş Tarihi: 24 Eylül 2025 12:18

Ortadoğu'nun siyasi atmosferinde güçlü bir simge haline gelen Filistin bayrağı, sadece bir ulusal sembol değil, aynı zamanda özgürlük ve direnişin de ifadesi olarak kabul ediliyor. İşte bayrağın üzerindeki renklerin ve sembollerin anlamı…

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv) FİLİSTİN BAYRAĞININ TARİHİ Filistin bayrağı, Filistin halkının kimliğini ve devletini temsil eden en önemli sembollerden biridir. Bayrağın kökeni, 1916'da Osmanlı İmparatorluğu'na karşı Şerif Hüseyin'in öncülüğünde başlayan Arap isyanına kadar uzanır. O dönem Arap dünyasının bağımsızlık arzusunu simgeleyen bu tasarım, 1964 yılında Filistin Kurtuluş Örgütü tarafından Filistin halkının resmi bayrağı olarak ilan edilmiştir. 15 Kasım 1988'de ise bağımsız Filistin Devleti'nin bayrağı olarak kabul edildi.