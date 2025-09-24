Bursa’da yangın faciası: 3 kişi yaşamını yitirdi! Acı detaylar ortaya çıktı: Genleşen kapı açılmamış...

Bursa’da 3’ü çocuk 6 kişinin kaldığı evde yangın çıktı. Belgüzar Kaplan (81), Hasan Efe Çorapçı (2) ve Müyesser Ar (88) kurtarılamadı. Olay sırasında balkona çıktıkları, genleşen kapının açılmadığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 24 Eylül 2025

Bursa Karacabey ilçesi Saadet Mahallesi Atılgan Sokak'taki 4 katlı Emek Apartmanı'nın 3. katındaki dairede önceki gece saat 23.00 sıralarında iddiaya göre elektrik prizinden yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm daireyi sardı. Diğer katlara da sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Evde inceleme yapan itfaiye ekipleri Belgüzar Kaplan (81), Hasan Emir Efe Çorapçı (2) ve Müyesser Ar'ın (88) cansız bedenleriyle karşılaştı. Ölen 3 kişinin cenazeleri, savcının incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Evde kiracı olan Kifayet Acaroğlu'nun, eşi Hasan Acaroğlu, annesi Belgüzar Kaplan ve torunları Hasan Emir Efe Çorapçı, Alin Çorapçı (4) ile Lina Koç'un (6) birlikte yaşadığı anlaşıldı. Yangın sırasında Hasan Acaroğlu'nun evde olmadığı, Müyesser Ar'ın ise Hasan Acaroğlu'nun halası olduğu ve Hatay'dan misafir olarak geldiği ortaya çıktı.

"BALKONDAN SARKIT" DEMİŞLER

Yangın sırasında Kaplan, Çorapçı ile Ar korunmak için balkona çıkarken, Kifayet Acaroğlu'nun ise 2 torununu alıp evden çıkardığı kaydedildi. Komşularının, kızının torunu olan Hasan Çorapçı'yı balkondan sarkıtarak kurtarmasını istediği Kaplan'ın, Alzheimer hastası olduğu ve söylenenleri anlamadığı belirtildi.

Saadet Mahallesi Muhtarı Hüseyin Uzer, alevleri gören komşularının hemen yardıma koştuğunu ancak, yangın nedeniyle genleşen kapıyı açmayı başaramadıklarını belirtti.

Belgüzar Kaplan'ın oğlu Mikail Kaplan (58), "Annem balkona çıkıp, çaresizce yardım beklemiş. Fakat kurtulamamış. Küçük yeğenimi ise balkondan annem verememiş" dedi.