Böbrek yetmezliğiyle mücadele ediyordu! Kardeşinin bağışıyla hayata tutundu

Siirt’te yaşayan Matematik Öğretmeni Yahya Arpacı, böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize başladı. Kardeşi Zekeriya Arpacı’nın organ bağışıyla sağlığına kavuştu.

Giriş Tarihi: 24 Eylül 2025

Siirt'te yaşayan Matematik Öğretmeni Yahya Arpacı (37), 5 ay önce ayak ödemi şikayetiyle hastaneye gitti. Tetkiklerde kendisine böbrek yetmezliği teşhisi konulan Arpacı, diyalize girmeye başladı.

Kardeşinin durumunu öğrenen Zekeriya Arpacı (48), hiç düşünmeden yaşadığı Antalya'dan Diyarbakır'a gitti. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan başarılı ameliyatla nakil gerçekleşti. Ağabey Zekeriya Arpacı, "Her şey gelir, her şey gider ama kardeş gelmez. Bir daha olsa bir daha veririm" dedi.

