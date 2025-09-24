Baraj doluluk oranı 24 Eylül 2025 | İstanbul’un kaç günlük suyu kaldı? İşte İSKİ baraj doluluk seviyesi

Giriş Tarihi: 24 Eylül 2025 11:28

Yaz sıcaklarının ardından sonbahara girilirken İstanbul'un barajlardaki su seviyesi merak ediliyor. Kurak geçen ayların ardından yağışların yetersiz kalması, megakentin su kaynaklarını doğrudan etkiliyor. Peki baraj doluluk oranı yüzde kaç? İşte son durum.

(Kaynak: AA)

24 EYLÜL İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 24 Eylül Çarşamba günü itibariyle baraj doluluk oranını yüzde 31.09 olarak açıkladı.