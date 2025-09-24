Arı sokması can aldı! Yaşlı adam traktörünün direksiyonunda ölü bulundu

Samsun’un Bafra ilçesinde Ahmet Kurd (73), traktörünün direksiyonunda ölü bulundu. Kurd’un gömleğinin içinde 2 ölü arı, kolunda ise çok sayıda arı sokması izi tespit edildi.

Giriş Tarihi: 24 Eylül 2025 12:31

Olay, dün öğle saatlerinde Bafra ilçesi Örencik Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlasını sürmek için traktörüyle evden çıkan Ahmet Kurd eve dönmedi. Bunun üzerine aramaya çıkan yangınları, akşam saatlerinde Kurd'u traktörün direksiyonunda hareketsiz buldu. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kurd'un hayatını kaybettiği belirlendi.



ARI SOKMASI HAYATINA MI MAL OLDU?

Yapılan incelemede Kurd'un gömleğinin içinde 2 ölü arıya rastlanırken, kolunda çok sayıda arı sokması izi görüldü. Ahmet Kurd'un, arı sokmasına bağlı alerjik reaksiyon sonucu yaşamını yitirmiş olabileceği üzerinde duruluyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





