Ağrı kesici hap içti hayatını kaybetti!

Özlem Y. başı ağrıdığı için ağrı kesici hap içti. Ancak fenalaşınca hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 24 Eylül 2025

Mersin'de yaşayan Özlem Y. (46), önceki gün erkek arkadaşıyla birlikte motosikletle tatil için Nevşehir'e gitti. Baş ağrıdığı için ağrı kesici ilaç içti. Kısa bir süre sonra Özlem Y.'nin fenalaştığını gören erkek arkadaşı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede eve gelen sağlık ekipleri, Özlem Y.'yi ilk müdahale sonrası Nevşehir Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede kalbi duran kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kadının kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi ile belirlenecek.

