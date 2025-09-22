takvim-logo

Antalya'da sebze halinde patlama: Ölü ve yaralılar var

Antalya'nın Demre ilçesinde sebze meyve toptancı halindeki bir işletmenin deposunda meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Küçükkum Mahallesi'nde bulunan Demre Toptancı Hali'ndeki depoların birinde saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Depolarda ve araçlarda hasara yol açan patlamanın nedeninin tespiti için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

2 İŞÇİNİN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Demre Belediye Başkanı Fahri Duran patlamanın halin depolar bölümünde meydana geldiğini belirterek, "Toptancı halinin içinde alım-satım işine bakan bir ağabeyimiz hayatını kaybetti. 3 işçimiz de yaralı. Hastaneden aldığım bilgiye göre işçilerden 2'sinin hayati tehlikesi bulunuyor." dedi.

Öte yandan, patlama anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, patlamayla birlikte depodan dumanların yükseldiği, bazı çalışanların dışarı çıktığı ve çevredekilerin olay yerinde toplandığı yer alıyor.

