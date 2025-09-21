Sıfır Atık Projesi 7 yılda kattıklarıyla göz kamaştırıyor... 552 milyon ağacın kesilmesi önlendi

Sıfır Atık Projesi 7 yılda Türkiye ekonomisine 256 milyar lira kazandırdı. 74,5 milyon ton atık geri kazanıldı, 552 milyon ağaç kesilmesi önlendi, su ve enerji tasarrufu sağlandı. Geri dönüşüm oranı yüzde 36’ya yükseldi.

Giriş Tarihi: 21 Eylül 2025

Başkan Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 2017'de başlatılan "Sıfır Atık Projesi" yedi yılda dünyaya örnek olacak sonuçlar üretti. Bu süre içinde 74,5 milyon ton atık ekonomiye kazandırıldı, 552 milyon ağacın kesilmesi önlendi, 1,71 trilyon litre su ve 227 milyar kilovatsaat enerji tasarruf edildi. Tüm bu kazanımların parasal karşılığı ise tam 256 milyar lira oldu. Bu rakam, 10 milyon hanenin yıllık elektrik faturasına, 10 şehir hastanesine ya da yüzlerce okulun yatırımına denk geliyor. Yüz binlerce kişiye yeni istihdam kapısı açan proje, "ekonomiye nefes aldıran çevre hareketi" olarak anılıyor. Böylece çevresel kazanımların ötesinde Türkiye'nin kalkınmasına da doğrudan katkı sağlandı. 'Sıfır Atık'la 2017'de yalnızca yüzde 13 olan geri kazanım oranı, 2024'te yüzde 36,08'e yükseldi. Bakanlık ise 2035'te yüzde 60 oranına ulaşmayı hedefliyor.

Sıfır Atık Vakfı, dünyanın en büyük küresel iklim etkinliği New York İklim Haftası'nda bu yıl Türkiye'yi temsil edecek ana partnerlerden biri olacak.