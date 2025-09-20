Kızını TikTok yayınında oynatarak para kazanmaya çalıştı! İnfial yaratan görüntüler sonrası Bakanlık harekete geçti

Hatay'ın Erzin ilçesinde bir babanın TikTok'tan canlı yayın açıp kızını oynatması sosyal medyada tepkilere neden oldu. Yayında kullanıcılar 'Sen baba mısın, Kızını nasıl böyle kullanıyorsun' diyerek sert şekilde tepki gösterdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kızını TikTok yayınında oynatarak para kazanmaya çalışan şahsın gözaltına alındığını açıkladı. Görüntülerde yer alan kız çocuğu devlet korumasına alındı.

Giriş Tarihi: 20 Eylül 2025 13:19

TikTok'ta yine skandal bir olay yaşandı. Bu kez Hatay'da gelen görüntüler, bu kadarı da pes dedirtti. Erzin ilçesinde yaşayan bir babanın, TikTok'tan yayın açarak kızını oynatması ve bu şekilde para kazanmaya çalışması gündeme oturdu.

Kızını Tiktok yayınında oynatarak para kazanmaya çalıştı! İnfial yaratan görüntüler sonrası Bakanlık harekete geçti (takvim foto arşiv) Canlı yayına katılan bazı kullanıcılar, "Sen baba mısın", "Kızını nasıl böyle kullanıyorsun" ifadeleriyle duruma tepki gösterdi. Bakanlık görüntüler sonrası harekete geçti. Babanın gözaltına alındığı ifade edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

" Bugün bazı basın yayın organlarında "Kızını Tik Tok yayınında oynatarak para kazanmaya çalışan baba tepkilere aldırış etmedi!" başlığıyla yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. Söz konusu görüntülere ilişkin emniyet birimleri tarafından adres tespitinin yapılması ile birlikte il müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir. Görüntülerde yer alan çocuğumuz sağlık kontrollerinin ardından devlet korumasına alınmıştır. Uzman ekiplerimiz tarafından çocuğumuza yönelik psikososyal destek süreci başlatılmıştır. Söz konusu şahıs emniyet birimleri tarafından gözaltına alınmıştır. Bakanlık olarak dava sürecine müdahil olacak ve şahsın gereken cezayı alması için süreci titizlikle takip etmeye devam edeceğiz."