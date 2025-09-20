takvim-logo

İzmir'de silahlı kavga: 1 kişi öldü 6 kişi yaralandı

İzmir'in Konak ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Yaralanan 6 kişi ise çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

İzmir'in Konak ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Göztepe Paten Sahası'nda aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında silahlı kavga çıktı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kavgada 1 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralanan 6 kişi ise çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

