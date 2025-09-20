Aman kefil olmayın | Nelere dikkat edilmeli? TAKVİM hukukçusu sorularınızı cevapladı

TAKVİM Hukukçusu okuyucularıyla bir araya geliyor. Hukukçunuz bugünkü köşesinde 'Aman kefil olmayın', 'Eşime çok kızgınım' ve 'Sözlü şiddet beni bitirdi' başlıklı yazılarıyla okurlarımızı aydınlattı. İşte TAKVİM Hukukçunuzun 20 Eylül 2025 tarihli yazısı...

Giriş Tarihi: 20 Eylül 2025

SÖZLÜ ŞİDDET BENİ BİTİRDİ

Çok mutlu olacağımı düşünerek bir evlilik yaptım. Ancak ikinci yıldan itibaren eşim bana kaba konuşmaya başladı. Bazı zamanlarda hakaretler de oldu. Boşanma davası açmak istiyorum.

Bu durum yeterli olur mu?



Bu durum kabul edilemez.

Aşağılayıcı sözler, kişinin haklarına uygulanan bir saldırıdır. Bu durumlar karşı tarafa boşanma davası açmak için yeterli sebepler oluştururken, kusurlu davranışa da girmektedir. Boşanmak istediğinizde ve düzelmeyecek bir tutumla karşılaştığınızda, kendinize saygınızı yitirmeye başladığınızda gerekli kararları alabilirsiniz. Dava açmanız yeterli olacaktır.



AMAN KEFİL OLMAYIN

Maalesef hayatımın en büyük hatasını yaptım. Yakın sandığım bir arkadaşım evleniyordu. Beyaz eşyalar için kefil istemişler. Ben de kabul ettim.

Eşim "hemen kefillikten vazgeç" dedi. Böyle bir hakkım var mı?

Attığınız imza sizi bağlar. Kefil olduğunuz sözleşmenin azami ücretini ödeme sorumluluğuna girdiniz maalesef. Tüm kefalet türlerinde, kefil olan kişi ayni güvence ile beraber var olan rehin paraya çevrilinceye dek ve borçlu aleyhine yapılacak olan kesin aciz belgesi alınıncaya kadar ya da bu durum dahilinde konkordato (iflas anlaşması) kararına kadar kendi tarafına yöneltilen kararın durdurulmasını talep edebilir.



Kefilin kefaletten dönme durumu ise, Kefil sözleşmesi imzaladıktan sonra önceki mali durumunu kişi kaybetmişse, kefaletin bir iyi niyet tavrında olmadığı ve anlaşılmışsa, kefil alacaklı olana bir bildiri yazarsa ve borç doğmadığı süre içinde de yer alırsa her durumda kefalet sözleşmesinden dönebilmektedir.



EŞİME ÇOK KIZGINIM

Eşim beni aldatıyor. Tüm mal varlığını almak istiyorum. Bu mümkün mü?

Özellikle sadakatsizlik gibi etkenlerle boşanma noktasına gelmişlerse dava süreci başlamak üzeredir. Peki bu hukuken mümkün müdür? Elbette ilk olarak evlilik birliğini temelinden sarsan kusurlu eşe karşı maddi ve manevi tazminat davası açılabilir, bu eş nafaka ödemek zorunda da kalabilir.

Yine eşler boşanma davasının kesinleşmesi ile mal rejiminin tasfiyesi sürecine girerler ve birbirlerinden evlilik birliği içinde alınmış malların tabi oldukları mal rejimine göre paylaştırılmasını isteyebilirler. Kural olarak, eşler edinilmiş mal rejimine tabi ise, edinilmiş malları eşit olarak paylaştırılır.



Fakat istisnaen de olsa zina nedeniyle boşanma davası söz konusu ise yarı yarıya olan paylaşım oranları hakimin takdiriyle kusurlu eş aleyhine değişebilir ve bazı durumlarda hakim kusursuz eşe tamamını bırakabilir.

Fakat bu istisnai bir durumdur ve unutulmamalıdır ki, kusurlu eşin kusurunun ağırlığı her ne olursa olsun, onun hayatını devam ettirmeye yetecek ve mahvına sebebiyet vermeyecek bir şekilde karar tesis edilecektir.