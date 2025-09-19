Van’da okulda bıçaklı dehşet: Sınıfa girdi, 2 öğretmeni yaraladı

Van’ın İpekyolu ilçesindeki Şehit Kemal Görgülü İlk ve Ortaokulu’nda yaşanan bıçaklı saldırıda biri ağır 2 öğretmen yaralandı, saldırgan ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Giriş Tarihi: 19 Eylül 2025 13:09

Olay, bugün saat 08.30 sıralarında Şehit Kemal Görgülü İlk ve Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boşanma aşamasında olduğu öğrenilen bir kişi, kayınbiraderi olan sınıf öğretmeni R.A.'ya saldırmak amacıyla okula geldi. Öğretmenin derse öğleden sonra gireceğini bilmeyen saldırgan, sınıf isimliğinde adını görünce R.A.'nın içeride olduğunu zannederek elinde bıçakla sınıfa girdi.

Bu sırada derste bulunan Türkçe öğretmeni E.Ş., saldırgan tarafından karın boşluğundan bıçaklandı. Olaya müdahale eden okul müdürü ve öğretmenler saldırganı etkisiz hale getirerek polis ekiplerine teslim etti. Müdahale sırasında öğretmen R.Y. de elinden yaralandı.

Yaralanan öğretmenler hastaneye kaldırıldı. Saldırgan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.