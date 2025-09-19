THY’den Avrupa’ya indirimli bilet fırsatı! THY kampanyası hangi tarihlerde geçerli, bilet fiyatları ne kadar?
Türk Hava Yolları, yaz seyahatleri için Avrupa rotalarında dikkat çekici bir kampanya başlattı. Yolcular, Güney Avrupa’ya gidiş-dönüş biletleri her şey dahil 129 dolardan başlayan fiyatlarla satın alabilecek. Kampanya kapsamında bilet alım ve seyahat tarihleri sınırlı süreyle geçerli olacak, böylece tatil planlarını uygun maliyetle yapmak isteyenler için cazip fırsatlar sunuluyor. Peki THY kampanyası hangi tarihlerde geçerli?
Türk Hava Yolları, Avrupa seyahatlerini daha ulaşılabilir kılmak için sınırlı sayıdaki koltuklarla özel bir indirim kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında yolcular, belirli tarihler arasında satın alacakları biletlerle Güney Avrupa'ya her şey dahil 129 dolardan başlayan fiyatlarla gidiş-dönüş uçuş yapma fırsatına sahip olacak. İşte merak edilenler…
THY'DEN AVRUPA'YA İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI
Türk Hava Yolları (THY), sınırlı sayıda koltuk için geçerli özel bir kampanya başlattı. Yolcular, 26 Eylül 2025 tarihine kadar biletlerini satın alarak Avrupa'nın popüler şehirlerine uygun fiyatlarla seyahat edebilecek.
KAMPANYA DETAYLARI
Kampanya kapsamında geçerli fiyatlar ve destinasyonlar şöyle:
Atina ve Selanik: 129 USD'den başlayan fiyatlarla
Roma, Milano ve diğer İtalya şehirleri: 169 USD
Barselona, Madrid ve diğer İspanya şehirleri: 199 USD
Paris: 209 USD
Lizbon ve Porto: 219 USD
Biletler, 01 Kasım 2025 – 15 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek seyahatler için geçerli olacak.