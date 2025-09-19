THY’den Avrupa’ya indirimli bilet fırsatı! THY kampanyası hangi tarihlerde geçerli, bilet fiyatları ne kadar?

Giriş Tarihi: 19 Eylül 2025 12:31

Türk Hava Yolları, Avrupa seyahatlerini daha ulaşılabilir kılmak için sınırlı sayıdaki koltuklarla özel bir indirim kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında yolcular, belirli tarihler arasında satın alacakları biletlerle Güney Avrupa'ya her şey dahil 129 dolardan başlayan fiyatlarla gidiş-dönüş uçuş yapma fırsatına sahip olacak. İşte merak edilenler…