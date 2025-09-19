takvim-logo

THY’den Avrupa’ya indirimli bilet fırsatı! THY kampanyası hangi tarihlerde geçerli, bilet fiyatları ne kadar?

Türk Hava Yolları, yaz seyahatleri için Avrupa rotalarında dikkat çekici bir kampanya başlattı. Yolcular, Güney Avrupa’ya gidiş-dönüş biletleri her şey dahil 129 dolardan başlayan fiyatlarla satın alabilecek. Kampanya kapsamında bilet alım ve seyahat tarihleri sınırlı süreyle geçerli olacak, böylece tatil planlarını uygun maliyetle yapmak isteyenler için cazip fırsatlar sunuluyor. Peki THY kampanyası hangi tarihlerde geçerli?

Türk Hava Yolları, Avrupa seyahatlerini daha ulaşılabilir kılmak için sınırlı sayıdaki koltuklarla özel bir indirim kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında yolcular, belirli tarihler arasında satın alacakları biletlerle Güney Avrupa'ya her şey dahil 129 dolardan başlayan fiyatlarla gidiş-dönüş uçuş yapma fırsatına sahip olacak. İşte merak edilenler…

THY'DEN AVRUPA'YA İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI

Türk Hava Yolları (THY), sınırlı sayıda koltuk için geçerli özel bir kampanya başlattı. Yolcular, 26 Eylül 2025 tarihine kadar biletlerini satın alarak Avrupa'nın popüler şehirlerine uygun fiyatlarla seyahat edebilecek.

KAMPANYA DETAYLARI

Kampanya kapsamında geçerli fiyatlar ve destinasyonlar şöyle:

Atina ve Selanik: 129 USD'den başlayan fiyatlarla

Roma, Milano ve diğer İtalya şehirleri: 169 USD

Barselona, Madrid ve diğer İspanya şehirleri: 199 USD

Paris: 209 USD

Lizbon ve Porto: 219 USD

Biletler, 01 Kasım 2025 – 15 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek seyahatler için geçerli olacak.

FİYATLAR VE SATIŞ NOKTALARI

Belirtilen fiyatlar, Türk Hava Yolları'nın resmi web sitesinde geçerli olup, bilet satış ofisleri ve yetkili acentelerde farklılık gösterebilir. Kampanyadan yararlanmak isteyen yolcular, sınırlı sayıdaki koltuklarla erken rezervasyon yaptırarak avantajlı fiyatlardan faydalanabilir.