Manisa'da aile vahşeti! Sokakta karşılaştığı amcasını 3 yerinden bıçakladı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde C.Y.(24), sokakta tartıştığı amcası M.Y.'yi (54) 3 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 19 Eylül 2025 07:43

Paylaş





ABONE OL

Olay, saat 00.30 sıralarında Boduroğlu Mahallesi 34 Sokak'ta meydana geldi. C.Y., İddiaya göre husumetli olduğu amcası ile sokakta karşılaştı. İkili arasında yaşanan tartışma, büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.



SORUŞTURMA SÜRÜYOR



Olayda, C.Y. amcası M.Y.'yi 3 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı C.Y.'yi ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kırkağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan C.Y.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken polis, şüpheli yeğen C.Y.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.





TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN