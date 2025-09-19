İstanbul Boğazı'nda kaza! Yolcu motoru ile kargo gemisi çarpıştı

Son dakika haberi! İstanbul Boğazı'nda akşam saatlerinde bir kaza meydana geldi. Beşiktaş - Üsküdar seferini yapan yolcu motoru ile boğazdan geçen kargo gemisi çarpıştı. Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 19 Eylül 2025 21:26

Paylaş





ABONE OL

İstanbul Boğazı'nda akşam saatlerinde bir kaza meydana geldi.



YOLCU MOTORU VE KARGO GEMİSİ ÇARPIŞTI



Beşiktaş - Üsküdar seferini yapan yolcu motoru ile boğazdan geçen kargo gemisi çarpıştı.



Kaza sonrası ilk görüntüler (Ekran görüntüsü)



Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN