İstanbul Boğazı'nda kaza! Yolcu motoru ile kargo gemisi çarpıştı

Son dakika haberi! İstanbul Boğazı'nda akşam saatlerinde bir kaza meydana geldi. Beşiktaş - Üsküdar seferini yapan yolcu motoru ile boğazdan geçen kargo gemisi çarpıştı. Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

İstanbul Boğazı'nda akşam saatlerinde bir kaza meydana geldi.

YOLCU MOTORU VE KARGO GEMİSİ ÇARPIŞTI

Beşiktaş - Üsküdar seferini yapan yolcu motoru ile boğazdan geçen kargo gemisi çarpıştı.


Kaza sonrası ilk görüntüler (Ekran görüntüsü)Kaza sonrası ilk görüntüler (Ekran görüntüsü)


Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

