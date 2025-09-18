Kırşehir’in gururu: Mahmut Efe “Yılın Çırağı” seçildi

Badem Pınarı Mesleki Eğitim Merkezi Kaynakçılık Bölümü öğrencisi Mahmut Efe Kayışlı (16), azmi ve mesleki başarısıyla “Yılın Çırağı” unvanını kazandı.

Giriş Tarihi: 18 Eylül 2025

Paylaş





ABONE OL

Kırşehir Badem Pınarı Mesleki Eğitim Merkezi Kaynakçılık Bölümü öğrencisi Mahmut Efe Kayışlı (16), gösterdiği azim, disiplin ve mesleki başarılarla il genelinde "Yılın Çırağı" unvanına layık görüldü.

Kılıçözü Sanayi Sitesi'nde kaynakçılık alanında uygulamalı eğitim alan Kayışlı, meslek öğretmenleri ve işyeri ustalarının ortak değerlendirmesiyle çalışkanlığı, öğrenme isteği ve Ahilik prensiplerine uygun mesleki ahlaka bağlılığıyla dikkat çekti. "Hedefim iyi bir usta olmak ve askerlikten sonra kendi makinemi üretebileceğim bir atölye kurmak" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN