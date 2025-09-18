CUMA HUTBESİ 19 EYLÜL 2025 || Diyanet bu haftaki Cuma hutbesi konusu ve tam metni

Diyanet İşleri Başkanlığı, 19 Eylül 2025 Cuma hutbesini yayımladı. Türkiye genelindeki camilerde okunacak hutbenin konusu “Peygamberimiz (s.a.s) ve Ticaret Ahlakı” oldu. Hutbede ticarette dürüstlük ve kul hakkından kaçınmanın önemine dikkat çekilirken, karaborsacılık, tefecilik ve stokçuluğun haram olduğu vurgulandı.

Giriş Tarihi: 18 Eylül 2025 23:37

Her hafta perşembe günleri erişime açılan cuma hutbesi, bu hafta ticaret hayatında dürüstlüğün önemini konu aldı. Diyanet'in hazırladığı metinde, sözünde durmamanın ve yerine getiremeyeceği taahhütlerde bulunmanın büyük günah olduğu hatırlatıldı.

Fotoğraflar: AA PEYGAMBERİMİZ (S.A.S) VE TİCARET AHLAKI Muhterem Müslümanlar! Bir gün, Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)'in huzuruna bir sahabi geldi ve şöyle dedi: "Ey Allah'ın Elçisi! Ben ticaretle uğraşırım. Mal alırken fiyatı düşük söyler, sonra yavaş yavaş artırırım. Mal satarken de yüksekten başlar, sonra düşürürüm. Bu yaptığım doğru mudur?" Bunun üzerine Allah Resûlü (s.a.s) şöyle buyurdu: "Asla dediğin şekilde yapma! Bir şey alacaksan malın gerçek fiyatını söyle. İster versinler ister vermesinler. Bir şey satacaksan da onun gerçek fiyatını söyle. İster alsınlar ister almasınlar."[1] Aziz Müminler! Yüce dinimiz İslam'ın üzerinde durduğu önemli konulardan biri de ticaret ahlakıdır. İslam'ın emrettiği ticaret ahlakının temelinde helal haram hassasiyeti vardır. وَاَق۪يمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْم۪يزَانَ Tartıyı adaletle yapın, teraziyi eksik tutmayın."[2] ayeti gereğince ölçü ve tartıya adaleti hâkim kılmak vardır. Doğruluk ve dürüstlüğü esas almak, yalan ve hileye tevessül etmemek vardır.