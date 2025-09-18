Bunları tüketirken iki kere düşünün! Kan şekerini anında fırlatıyor

Görünürde masum olan bazı yiyecekler, aslında kan şekerinde ani dalgalanmalara yol açarak yorgunluk, halsizlik ve uzun vadede insülin direncine zemin hazırlıyor. Peki hangi gıdalar bu etkiye sebep oluyor ve daha sağlıklı alternatifleri neler?

Giriş Tarihi: 18 Eylül 2025 17:03

Bir dönem yalnızca diyabet hastalarının gündeminde olan kan şekeri dengesi, bugün herkesin sağlığı için kritik bir konu haline geldi. Yapılan araştırmalar, kan şekeri seviyelerindeki dalgalanmaların yalnızca bedensel enerji değil; ruh hali, zihinsel odaklanma ve uzun vadeli hastalık riskleri üzerinde de belirleyici rol oynadığını ortaya koyuyor.

(Takvim Foto Arşiv) Glikozun Vücuttaki Rolü Nedir? Tükettiğimiz her besin, vücutta glikoza dönüşerek hücrelerimize yakıt sağlar. Bu süreçte insülin hormonu devreye girer. Ancak dengesiz beslenildiğinde kan şekeri hızla yükselip kısa sürede tekrar düşer. Bu iniş-çıkışlar "glikoz dalgalanmaları" olarak tanımlanır ve uzun vadede insülin direncine, dolayısıyla tip 2 diyabet ve kalp-damar hastalıklarına zemin hazırlar. Biyokimyacı Jessie Inchaupé, Vogue'a verdiği bir röportajda "Uzun vadede, ne kadar çok yükselme yaşarsanız, tip 2 diyabet geliştirme riskiniz o kadar artar." ifadelerini paylaşıyor. Kan şekeri sık sık yükseldiğinde, insülin daha yoğun çalışır ve zamanla vücut bu hormona daha az yanıt verir. Bu sürece insülin direnci denir. Araştırmalar, Amerikalıların neredeyse yarısında insülin direnci olduğunu ve bunun kardiyovasküler hastalık gibi başka sağlık sorunlarını da beraberinde getirebildiğini gösteriyor. Ömür törpüsü diyabet