Manisa'da ağaç keserken kayan spiral makine boynunu kesti! 77 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ağaç kesmek isterken elinden kayan spiral makine ile boynundan ağır yaralanan Günay Eraslan (77), hayatını kaybetti.

Olay, saat 09.30 sıralarında meydana geldi. 5 çocuk babası olan Günay Eraslan, evinin bahçesindeki kuruyan kayısı ağacını spiral makinesiyle kesmek istedi. Bu sırada Eraslan'ın elinden kayan spiral makinesi boynunu kesti.

Eraslan, ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Eraslan, kurtarılamadı. Eraslan'ın ölümü yakınlarını yasa boğdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa'da acı olay

