takvim-logo

Kıskançlık vahşeti: Eski sevgilisi Melek Kişen'i erkeklerle çay içtiği gerekçesiyle katletti

Osmaniye’de Melek Kişen (33) ve Abdullah Yıldırım (39), bir takı dükkanında ölü bulundu. Sır olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

takvim.com.tr
takvim.com.tr GAZETE
ABONE OL
Kıskançlık vahşeti: Eski sevgilisi Melek Kişen’i erkeklerle çay içtiği gerekçesiyle katletti

Osmaniye'de yaşayan Melek Kişen (33) ve Abdullah Yıldırım (39), önceki gün bir takı dükkanında ölü bulundu. Sır olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yıldırım'ın cezaevinden izinli çıktığı, erkeklerle çay içtiği gerekçesiyle eski sevgilisi ile tartıştığı, Kişen'i öldürdükten sonra intihar ettiği ortaya çıktı.

Takı dükkanındaki cinayette sır perdesi aralandı: Katil cezaevinden izinli çıkmışTakı dükkanındaki cinayette sır perdesi aralandı: Katil cezaevinden izinli çıkmış
Takı dükkanındaki cinayette sır perdesi aralandı: Katil cezaevinden izinli çıkmış

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN