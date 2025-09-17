Kıskançlık vahşeti: Eski sevgilisi Melek Kişen'i erkeklerle çay içtiği gerekçesiyle katletti

Giriş Tarihi: 17 Eylül 2025

Osmaniye'de yaşayan Melek Kişen (33) ve Abdullah Yıldırım (39), önceki gün bir takı dükkanında ölü bulundu. Sır olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yıldırım'ın cezaevinden izinli çıktığı, erkeklerle çay içtiği gerekçesiyle eski sevgilisi ile tartıştığı, Kişen'i öldürdükten sonra intihar ettiği ortaya çıktı.

