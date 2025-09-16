Takı dükkanındaki cinayette sır perdesi aralandı: Katil cezaevinden izinli çıkmış

Giriş Tarihi: 16 Eylül 2025 17:24

Polisle birlikte içeri giren yakınlar, depo olarak kullanılan bölümde çürümeye başlayan iki cansız bedenİ buldu. Yapılan incelemede cansız bedenlerin Melek Kişen ile eski sevgilisi Abdullah Yıldırım 'a ait olduğu belirlendi. Cenazeler otopsi için morga kaldırıldı.

Osmaniye'deki bir takı dükkanında işlenen cinayette sır perdesi aralandı (DHA)

KATİL CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKMIŞ

Cinayet işledikten sonra intihar eden Abdullah Yıldırım'ın 12 Eylül'de cezaevinden izinli çıktığı, Melek Kişen'in dükkanına gittiği, erkeklerle çay içtiği gerekçesiyle eski sevgilisi ile tartıştığı, tartışmanın büyümesi sonucu Melek Kişen'i tabanca ile öldürdükten sonra intihar ettiği ortaya çıktı. Diğer yandan Yıldırım'ın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından alınarak defnedilmek üzere Osmaniye Asri Mezarlığı'na götürüldü.