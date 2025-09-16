Takı dükkanındaki cinayette sır perdesi aralandı: Katil cezaevinden izinli çıkmış
Osmaniye’de bir takı dükkanında cansız bedenleri bulunan Melek Kişen (33) ile Abdullah Yıldırım (39) hakkında yürütülen soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Cezaevinden izinli çıkan Yıldırım’ın, eski sevgilisi Kişen’le “erkeklerle çay içtiği” gerekçesiyle tartıştığı, tartışmanın büyümesi üzerine Kişen’i öldürdükten sonra intihar ettiği tespit edildi.
Olay, Raufbey Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki takı dükkanında meydana geldi. Dükkandan kötü koku geldiğine dair ihbar üzerine polis ekipleri iş yerine gitti. İş yeri sahibi Melek Kişen'e ulaşılamayınca yakınlarına haber verildi. Kişen'in ailesi, 12 Eylül'den bu yana kendisinden haber alamadıklarını belirtti.
CENAZELER OTOPSİ İÇİN MORGA KALDIRILDI
Polisle birlikte içeri giren yakınlar, depo olarak kullanılan bölümde çürümeye başlayan iki cansız bedenİ buldu. Yapılan incelemede cansız bedenlerin Melek Kişen ile eski sevgilisi Abdullah Yıldırım'a ait olduğu belirlendi. Cenazeler otopsi için morga kaldırıldı.
KATİL CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKMIŞ
Cinayet işledikten sonra intihar eden Abdullah Yıldırım'ın 12 Eylül'de cezaevinden izinli çıktığı, Melek Kişen'in dükkanına gittiği, erkeklerle çay içtiği gerekçesiyle eski sevgilisi ile tartıştığı, tartışmanın büyümesi sonucu Melek Kişen'i tabanca ile öldürdükten sonra intihar ettiği ortaya çıktı. Diğer yandan Yıldırım'ın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından alınarak defnedilmek üzere Osmaniye Asri Mezarlığı'na götürüldü.