İzmir’de lenf kanseri hastası kök hücre nakliyle sağlığına kavuştu

İzmir’de 63 yaşındaki Ali Yaşadı, 6 yıl önce lenf kanseri teşhisi konmasının ardından tekrar hastalığa yakalandı. İzmir Şehir Hastanesi’nde uygulanan kemoterapi ve kök hücre nakli tedavisi sayesinde sağlığına kavuştu.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 17 Eylül 2025

Paylaş





ABONE OL

İzmir'de Gaziemir İlçesi'nde yaşayan 63 yaşındaki 2 çocuk babası Ali Yaşadı'ya 6 yıl önce lenf kanseri teşhisi kondu. Özel bir hastanede tedavi gören Yaşadı, sağlığına kavuştu. Yaşadı, geçen yıl karnındaki şişlik şikayetiyle İzmir Şehir Hastanesi'ne başvurdu.



Yapılan kontrollerde lenf kanserinin tekrarladığı belirlendi. İzmir Şehir Hastanesi Erişkin Kemik İliği Nakil Ünitesinde görevli Doç. Dr. Zehra Narlı Özdemir, hastaya iki kür kemoterapi tedavisi uyguladıktan sonra kök hücre nakli yapılmasını kararlaştırdı. Yaşadı, uygulanan kemik iliği tedavisinin ardından iyileşti. Ali Yaşadı, "İnşallah bir daha tekrarlamaz. Kendime dikkat ediyorum. Yürüyecek halim kalmamıştı. Nefes almak, yürümek çok güzel bir şey" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN