İstanbul’da sürücülere yeni uygulama! Radyo frekansında ambulans uyarısı

Giriş Tarihi: 17 Eylül 2025 12:13

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner: " İstanbul 'da özel bir uygulamayı başlatıyoruz. Araçların radyo frekansına girerek, sürücüler müzik veya radyo dinlerken frekansta ambulansın geldiğini uyaran uyarılar yapacağız"

İstanbul'da sürücüler ʺLütfen ambulansa yol verʺ anonsunu radyodan duyacak



LÜTFEN AMBULANSA YOL VERİN

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde geliştirilen yeni sistemle, ambulansın yakınındaki araçların radyolarına frekans üzerinden "Lütfen ambulansa yol verin" anonsu iletilerek, sürücülerin uyarılması sağlanacak.



YENİ RADYO FREKANS MODÜLÜ

İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığında görevli doktorlar tarafından, ambulans sireninin yoğun trafik ya da gürültü nedeniyle duyulamadığı durumlarda sürücüleri doğrudan bilgilendirmek amacıyla, ileri düzey radyo frekans modülü mühendislik teknikleriyle özel bir cihaz geliştirildi.



50 METRE YAKININDAKİ ARAÇLAR DUYACAK

Ambulanslara yerleştirilen cihaz, FM bandı üzerinden çalışarak 50 metre yakınındaki araçlardaki frekanslarda ikaz yayını yapacak ve araç içi radyolara aynı anda ulaşarak, "Lütfen ambulansa yol verin", "Lütfen yaklaşan ambulansa yol verin" ve "Lütfen fermuar sistemini uygulayarak yaşama yol verin" anonsları iletecek.

AMAÇ İKİNCİL KAZALARIN ÖNÜNE GEÇMEK

Projeyle, ambulanslara yol verilmesini teşvik etmek, sürücülere "fermuar yöntemi" ile doğru şekilde yol verme alışkanlığı kazandırmak, siren sesinden kaynaklı panik nedeniyle ikinci kazaların önüne geçmek ve hastaların yaşama şansını artırmak amaçlanıyor.

Yeni sistemle, ambulansların trafik ışıklarında ve yoğun kavşaklarda bekleme süresi azalacak, hastalara daha kısa sürede ulaşılacak, daha fazla yaşam kurtarılacak ve toplumda "Ambulansa yol vermek bir tercih değil, bir yaşam meselesidir" bilinci yerleşecek.

Çalışmayla ayrıca, Avrupa Birliği (AB) düzeyinde trafik güvenliği projeleriyle entegre edilebilecek bir model oluşturulması hedefleniyor.

'8 DAKİKADA VATANDAŞLARI ULAŞTIRABİLİYORUZ'

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner İstanbul'da vatandaşın her türlü sağlık problemini çözmek için mücadelelerinin devam ettiğini söyledi.

Acil sağlık hizmetlerinde vatandaşların hızlı bir şekilde sağlık tesislerine ulaştırılmasının önemli olduğunu belirten Güner, bu noktada ambulans hizmetinin önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Güner, vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradığında zamanla bir yarışın başladığını vurgulayarak, "Burada en önemli husus hızlı bir şekilde hastanın bulunduğu lokasyondan alınıp doğru hekime, doğru tedavi merkezine götürülmesi. Bu konuda iyiyiz. Şehir içinde 8 dakika ve kırsal bölgede yaklaşık 12, 13 dakikada vatandaşlarımıza ulaşabiliyoruz." dedi.

İstanbul'un en büyük problemlerinden birinin trafik olduğunu aktaran Güner, bu nedenle trafiğin yoğun olduğu saatlerde ambulansların vakalara ulaşma süresinin uzayabildiğini dile getirdi.