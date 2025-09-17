Helyum balon faciası: 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Düzce’de Muhammed Ali Günaydın (10), ailesinin doğum günü kutlaması için evde şişirilmiş helyum balonuyla oynarken gazı soluyarak zehirlendi ve yaşamını yitirdi.

Giriş Tarihi: 17 Eylül 2025

Helyum gazlı balonların saçtığı tehlikelere bir yenisi daha eklendi. Düzce'de yaşayan Muhammed Ali Günaydın'ın (10) ailesi, bir hafta önce yapılan doğum günü kutlaması için evi balonlarla süsledi.

Günaydın, ailesinin dışarıda olduğu sırada helyum gazıyla şişirilmiş balonu oynarken gazı soluyarak zehirlendi. Eve gelen ailesi, çocuğu hareketsiz şekilde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Muhammed'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Çocuğun cansız bedeni incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Prof. Dr. Selda Karaayvaz, helyum gazının yanıcı ve patlayıcı olmadığından dolayı yasak değil izinli bir balon gazı olduğunu söyledi. "Çocuklar, balonun muhtemel tehlikesini anlayabilecek yaşa gelene dek tek başına oynamamalı. Aile de daima çocuğu izlemeli ve bilgilendirmeli" dedi.

