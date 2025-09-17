Edirne’de Hamiyet Pehlivan Bingül saldırıya uğradı: Kapı "silah" sayıldı

Edirne’de Hamiyet Pehlivan Bingül, aracından inerken Y.K.’nın saldırısına uğradı. Y.K., Bingül’ün başını otomobil kapısına sıkıştırdı. Hazırlanan iddianamede, kapının silah olarak kullanıldığı belirtilerek Y.K. hakkında “silahla kasten yaralama” suçundan 2 yıl 3 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 17 Eylül 2025

Paylaş





ABONE OL

Edirne'de Hamiyet Pehlivan Bingül, 9 ay önce aracında inmeye çalıştığı sırada Y.K. adlı kadının saldırısına uğradı. Y.K., Bingül'ün başını otomobilin kapısına sıkıştırdı. Bingül'ün yüzünden yaralandığı olay sonrası kaçmaya çalışan Y.K., güvenlik görevlisi tarafından yakalandı.

Y.K., Bingül ve eşini, kendi eşi ve sevgilisi sandığını, bu nedenle darbettiğini söyledi. Serbest bırakıldı. Hazırlanan iddianamede ise "Şüphelinin müştekiyi yaraladığı kapı, olay sırasında saldırıda üstünlük sağlayacak şekilde kullanılması itibarıyla silah olarak kabul edildi" ifadesi yer aldı.

Y.K. hakkında 'Silahla kasten yaralama' suçundan, 2 yıl 3 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN