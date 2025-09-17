Doktorların "Hamileliği sonlandırmamız lazım" uyarılarına aldanmadı! Sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getirdi

Bulgaristan'da hamileyken hepatit-C’ye yakalanan 20 yaşındaki Necibe Hüseyin, doktorların sonlandırma uyarılarına rağmen sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

Giriş Tarihi: 17 Eylül 2025

Bulgaristan'da hamileyken hepatit-C'ye yakalanan, doktorların "Hamileliği sonlandırmamız lazım" uyarılarına rağmen sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getiren 20 yaşındaki anne, hastalığına bağlı karaciğer yetmezliği çekmeye başlayınca Türkiye'de acil yapılan nakille hayata tutundu.

Necibe Hüseyin'in gönüllü olan amcası İbram İbram'ın karaciğerinin nakle uygun olduğu belirlendi. Prof. Dr. Ayhan Dinçkan yaptığı operasyonla karaciğer Necibe'ye nakledildi. Genç anne, sağlığına kavuştu.

