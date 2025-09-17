Batman’da 4 kişilik aile saldırıda hayatını kaybetti: Kaçarken ateş açmışlar

Batman’da Şanlı ailesi pusu kuran saldırganlar tarafından çapraz ateşe alınarak öldürüldü. Elanur ve Akın’ın araçtan inip kaçmaya çalıştığı ancak başarılı olamadığı belirtilirken, olayla ilgili 24 kişinin sorgusu sürüyor.

17 Eylül 2025

Batman'da 4 kişilik Şanlı ailesi saldırıda öldü. Pusu kuran saldırganların aileyi çapraz ateş altına aldığı, Elanur ve Akın'ın araçtan inip kaçmaya çalıştıkları ve ancak başaramadıkları iddia edildi. 24 kişinin sorgusu sürüyor.

