Eşimin sevgilisi sandım diyerek araç kapısıyla saldırdı: Mahkeme silah saydı
Edirne’de market alışverişinden dönen kadına, kocasının sevgilisine benzettiği gerekçesiyle saldıran kadının kullandığı otomobil kapısı mahkemece ‘silah’ sayıldı. Karar, darp davasında hukuki tartışmalara yol açtı.
Edirne'nin Abdurrahman Mahallesi'nde bir kadın, market alışverişi sonrası aracından inen Hamiyet Bingül'e (40) saldırdı.
Eşi ve çocuğuyla birlikte aracından inen Bingül'e yaklaşan şüpheli kadın, otomobil kapısını sert şekilde üzerine çarparak darp etti. Olay, Bingül'ün ailesi ve çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında gerçekleşti.
Saldırgan, saldırının ardından hızla bölgeden uzaklaşırken. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri kısa süre içinde şüpheli kadını yakalayarak gözaltına aldı.
"EŞİMİN SEVGİLİSİ SANDIM" SAVUNMASI
Emniyetteki ifadesinde şüpheli kadın, olayın bir yanlış anlaşılma olduğunu belirterek "Arabayı eşimin arabasına benzettim ve araçtan inen kadının eşimin sevgilisi olduğunu düşündüm," dedi. Saldırgan kadın ifadesinin devamında, durumu fark edince özür dilediğini belirtti.
ARAÇ KAPISI SİLAH SAYILDI
Saldırıya uğrayan Hamiyet Bingül'ün suç duyurusu üzerine harekete geçen Cumhuriyet savcılığı, olaya ilişkin iddianameyi hazırladı. İddianamede, sanığın mağdura karşı kullandığı otomobil kapısının, niteliği itibarıyla "yaralayıcı alet" olduğu ve bu nedenle 'silah' olarak kabul edilmesi gerektiği belirtildi. Bu hukuki tanımlama, olayı basit bir darp suçundan ayırarak daha ağır bir suç kapsamında değerlendirilmesini sağlayacak.