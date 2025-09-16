Eşimin sevgilisi sandım diyerek araç kapısıyla saldırdı: Mahkeme silah saydı

Giriş Tarihi: 16 Eylül 2025 11:42

Emniyetteki ifadesinde şüpheli kadın, olayın bir yanlış anlaşılma olduğunu belirterek "Arabayı eşimin arabasına benzettim ve araçtan inen kadının eşimin sevgilisi olduğunu düşündüm," dedi. Saldırgan kadın ifadesinin devamında, durumu fark edince özür dilediğini belirtti.

Araba kapısıyla saldıran kadından pişkin savunma: Eşimin sevgilisi sandım (İHA)

ARAÇ KAPISI SİLAH SAYILDI

Saldırıya uğrayan Hamiyet Bingül'ün suç duyurusu üzerine harekete geçen Cumhuriyet savcılığı, olaya ilişkin iddianameyi hazırladı. İddianamede, sanığın mağdura karşı kullandığı otomobil kapısının, niteliği itibarıyla "yaralayıcı alet" olduğu ve bu nedenle 'silah' olarak kabul edilmesi gerektiği belirtildi. Bu hukuki tanımlama, olayı basit bir darp suçundan ayırarak daha ağır bir suç kapsamında değerlendirilmesini sağlayacak.