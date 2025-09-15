Osmaniye'de şüpheli olay! İş yerinde 2 kişinin cansız bedenleri bulundu
Osmaniye'de esrarengiz bir olay yaşandı. Takı aksesuarları satan bir iş yerinde 2 kişinin cansız bedenleri bulundu. Polis, olayın nedeninin belirlenmesi için geniş çaplı çalışma başlattı.
Osmaniye ilçesinde şüpheli bir olay meydana geldi. Raufbey Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde takı aksesuarları satışı yapan bir iş yerinden gelen kötü kokular üzerine vatandaşlar durumu polise bildirdi.
2 KİŞİNİN CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU
Olay yerine gelen ekipler, iş yeri sahibinin ailesinin yardımıyla dükkana girdi. İş yerinin arka kısmında depo olarak kullanılan bölümde iş yeri sahibi Melek K. ile Abdullah Y.'nin cansız bedeni bulundu.
GENİŞ ÇAPLI ÇALIŞMA BAŞLATILDI
İddiaya göre Melek K.'ye ailesinin 3 gündür ulaşamadığı, Abdullah Y.'nin de cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi.