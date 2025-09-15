takvim-logo

Osmaniye'de şüpheli olay! İş yerinde 2 kişinin cansız bedenleri bulundu

Osmaniye'de esrarengiz bir olay yaşandı. Takı aksesuarları satan bir iş yerinde 2 kişinin cansız bedenleri bulundu. Polis, olayın nedeninin belirlenmesi için geniş çaplı çalışma başlattı.

takvim.com.tr
takvim.com.tr
ABONE OL
Osmaniye’de şüpheli olay! İş yerinde 2 kişinin cansız bedenleri bulundu

Osmaniye ilçesinde şüpheli bir olay meydana geldi. Raufbey Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde takı aksesuarları satışı yapan bir iş yerinden gelen kötü kokular üzerine vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Osmaniye'de şüpheli olay! İş yerinde 2 kişinin cansız bedenleri bulundu (İHA)Osmaniye'de şüpheli olay! İş yerinde 2 kişinin cansız bedenleri bulundu (İHA)

2 KİŞİNİN CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU
Olay yerine gelen ekipler, iş yeri sahibinin ailesinin yardımıyla dükkana girdi. İş yerinin arka kısmında depo olarak kullanılan bölümde iş yeri sahibi Melek K. ile Abdullah Y.'nin cansız bedeni bulundu.

Osmaniye'de şüpheli olay! İş yerinde 2 kişinin cansız bedenleri bulundu (Takvim.com.tr)Osmaniye'de şüpheli olay! İş yerinde 2 kişinin cansız bedenleri bulundu (Takvim.com.tr)

GENİŞ ÇAPLI ÇALIŞMA BAŞLATILDI
İddiaya göre Melek K.'ye ailesinin 3 gündür ulaşamadığı, Abdullah Y.'nin de cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi.

Osmaniye'de şüpheli olay! İş yerinde 2 kişinin cansız bedenleri bulundu (İHA)Osmaniye'de şüpheli olay! İş yerinde 2 kişinin cansız bedenleri bulundu (İHA)

Melek K. ve Abdullah Y.'nin cansız bedenleri, cumhuriyet savcısının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Polis, olayın nedeninin belirlenmesi için geniş çaplı çalışma başlattı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN