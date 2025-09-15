Giriş Tarihi: 15 Eylül 2025 20:11

Osmaniye ilçesinde şüpheli bir olay meydana geldi. Raufbey Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde takı aksesuarları satışı yapan bir iş yerinden gelen kötü kokular üzerine vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Osmaniye'de şüpheli olay! İş yerinde 2 kişinin cansız bedenleri bulundu (İHA)

2 KİŞİNİN CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Olay yerine gelen ekipler, iş yeri sahibinin ailesinin yardımıyla dükkana girdi. İş yerinin arka kısmında depo olarak kullanılan bölümde iş yeri sahibi Melek K. ile Abdullah Y.'nin cansız bedeni bulundu.