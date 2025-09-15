takvim-logo

Nestlè SMA 2. dönem kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! İşte Jollytur hediye çeki kazanan asil ve yedek talihliler...

Nestlè SMA 2. dönem kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. Bu kampanya MPİ’nin 11.10.2024 tarihli E-40453693-255.01.02-62384 sayılı izniyle düzenlenmiştir.

Globber Explorer 4in1 Katlanabilir Bisiklet kazanan asil talihliler...
5.000 TL Değerinde Param Kart kazanan asil talihliler...
Jollytur hediye çeki kazanan yedek talihliler...
Globber Explorer 4in1 Katlanabilir Bisiklet kazanan yedek talihliler...
5.000 TL Değerinde Param Kart kazanan asil talihliler...
